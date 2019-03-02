انفجار في مدينة ادلب اسفر عن 27 قتيلا وجريحا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العالم، أن الانفجار ناجم عن تفجير شخص لنفسه بحزام ناسف بعد فتح النار على متواجدين داخل مطعم فيوجن في حي الضبيط بمدينة إدلب.

وأسفر الانفجار عن عدد من مقتل واصابة 27 شخصاً، كما خلفت دمارًا واسعًا في المطعم./انتهى/