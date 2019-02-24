العميد جلالي: الدفاع المدني ينبغي أن يكون رائدا في العلم والتكنولوجيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس منظمة الدفاع المدني العميد "غلامرضا جلالي"، اشار خلال مهرجان "سلمان الفارسي" صباح اليوم في صالة "الشهيد طهراني مقدم"، في منظمة الدفاع المدني، إلى أن قائد الثورة يولي اهمية كبيرة للدفاع المدني منوها إلى أن يوما بعد يوم تزداد اهمية الدفاع المدني أكثر من قبل.

ونوه إلى أن اليوم تطور العلم وانتشار التكنولوجيا ادى إلى تعقيدات في مجال الابحاث و ربما بعض المسؤولين لن يتمكنوا من الالتفات إلى التهديدات الموجودة في التطور والتنمية لذلك يجب علينا تقييم سرعتنا مقارنة مع سرعة التكنولوجيا في العالم لانه في حال كنا لازلنا في الخلف في مجال العلم لن نتمكن من مواجهة التهديدات الأمنية.

وأوضح أن الأمريكيين يعتقدون أنهم يفقدون السيطرة على التكنولوجيا ، لذا فقدوا هيمنتهم على العالم، لذا فهم يسعون لاختبار مكانتهم في التكنولوجيا العالمية ليسيطروا عليها.

وختم جلالي قائلا إن الدفاع المدني أحد المتطلبات الأساسية للبلاد ، ويجب أن يكون رائداً في العلوم والتكنولوجيا، لانه لا يمكن تلبية احتياجات البلد بالاعتماد علىالعلوم والمعرفة السابقة. /انتهى/