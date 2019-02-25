الملك سلمان لا يذكر تاريخ النكسة العربية

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن مواقع التواصل الاجتماعي سخرت بالخطأ الذي ارتبكه الملك السعودي "سلمان بن عبدالعزيز"، في تاريخ دعوته لإقامة دولة فلسطينية، فبدلا من أن يدعو إلى إقامة الدولة على حدود 1967 قال إنه يدعو إلى إقامتها على حدود 1937، الأمر الذي أثار استهزاء العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث اعتبره البعض جهلاً بتاريخ القضية الفلسطينية وتناسياً للنكسة العربية.

وخلال كلمته أمام القمة العربية الأوروبية، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ (شمال شرقي مصر)، قال ملك السعودية: "موقفنا ثابت بدعم كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولة فلسطينة مستقلة على حدود (1937) وعاصمتها القدس الشرقية".

وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكلمة الملك "سلمان"، وقالوا إنهم يتمنون أن تتأسس دولة فلسطين على حدود هذا التاريخ، كونه كان سابقا لإعلان دولة الاحتلال الإسرائلي في 1948.

فيما سخر آخرون من الملك "سلمان"، باعتباره أنه بات طاعنا في السن، ولا يليق أن يوضع في هذا الموقف. /انتهى/.