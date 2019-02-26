محافظ البنك المركزي وسفير اليابان بطهران يعلنان بدء النشاط المصرفي بين البلدين

واشار محافظ البنك المركزي الايراني "عبدالناصر همتي" في هذا اللقاء الى بدء اليابان باستيراد النفط الايراني، معربا عن أمله في تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

من جانبه اكد السفير الياباني انه رغم الحظر الاميركي، فان الشركات اليابانية استمرت بنشاطاتها في ايران خلال الاشهر الماضية، موضحا ان اليابان ستواصل علاقاتها الاقتصادية على اساس مصالحها الوطنية.

واعتبر "ميتسو ساتيو" بدء النشاط المصرفي بين البلدين بانه بداية مرحلة جديدة من الانشطة التجارية والاقتصادية بين طهران وطوكيو، وقال: ان اليابان ابتاعت في غضون الشهرين الماضيين نحو 200 الف برميل من النفط يوميا من ايران.

كما تم في هذا اللقاء مناقشة موضوع تعاون المصارف التجارية اليابانية في عملية تسوية عوائد الصادرات النفطية واستيراد السلع وباقي المواد الانسانية، وتقرر ارسال وفد مصرفي ايراني الى اليابان في أقصر وقت ممكن من أجل الإسراع في الانتهاء من الترتيبات التنفيذية./انتهى/