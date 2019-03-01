رئيس الوزراء الارميني في اصفهان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء الارميني"نيكول باشينيان" تفقد والوفد المرافق له جسر" خاجو" التاريخي الذي تم بناؤه في العهد الصفوي اضافة الى ميدان "نقش جهان" الذي يشمل مسجد الامام وسوق القيصرية ومسجد شيخ لطف الله.

ميدان "نقش جهان" من اكبر وأجمل الميادين التاريخية في العالم وتم ادراجه على قائمة التراث الايراني عام 1925 وبقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 1980.



ومن برامج باشينيان في زيارته لمدينة اصفهان، المرور بكنيسة "وانك" والاجتماع مع المواطنين الايرانيين الارامنة في ملعب "آرارات".