  1. السياسة
١ مارس ٢٠١٩ - ١١:٢٣

رئيس الوزراء الارميني في اصفهان

رئيس الوزراء الارميني في اصفهان

قام رئيس الوزراء الارميني"نيكول باشينيان" الذي يزور ايران في اطار زيارة رسمية، بجولة سياحية على الاثار التاريخية في مدينة اصفهان وسط البلاد اليوم الخميس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الوزراء الارميني"نيكول باشينيان"  تفقد والوفد المرافق له جسر" خاجو" التاريخي الذي تم بناؤه في العهد الصفوي اضافة الى ميدان "نقش جهان" الذي يشمل مسجد الامام وسوق القيصرية ومسجد شيخ لطف الله.

ميدان "نقش جهان" من اكبر وأجمل الميادين التاريخية في العالم وتم ادراجه على قائمة التراث الايراني عام 1925 وبقائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو 1980.

ومن برامج باشينيان في زيارته لمدينة اصفهان، المرور بكنيسة "وانك" والاجتماع مع المواطنين الايرانيين الارامنة في ملعب "آرارات".

رمز الخبر 1892710

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