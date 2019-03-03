"انستغرام" يهدد عبد اللهيان بحجب صفحته

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن حذف موقع التواصل الاجتماعی "انستغرام""، منشورًا للصفحة الرسمیة لمساعد رئیس البرلمان للشؤون الدولیة حسین أمیر عبداللهیان، دعم فیه أمین عام حزب الله اللبنانی حسن نصر الله، مهدداً بحجب صفحته إذا ما انتهك مجددًا قوانین الموقع./انتهی /
حذف موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام""، منشورًا للصفحة الرسمية لمساعد رئيس البرلمان للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، دعم فيه أمين عام حزب الله اللبناني حسن نصر الله، مهدداً بحجب صفحته إذا ما انتهك مجددًا قوانين الموقع.
رمز الخبر 1892781
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