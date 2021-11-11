عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا شريطة عودة الجميع

وأفادت وكالة مهر للانباء أنه وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الخارجية الإيراني "امير عبداللهيان" مشيراً إلى الدكتور باقري، " يتابع الدكتور باقري في هذه الأيام محادثات ناجحة في أوروبا".
وتابع "عبد اللهيان"، نحن مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد على طاولة مفاوضات فيينا. مشدداً على ان عودة جميع الأطراف إلى الالتزامات مبدأ مهم وناجع.
ويجري في هذه الآونة مساعد الخارجية الايراني الدكتور "علي باقري" بجولة اوروبية للبحث حول العلاقات الثنائية، والعمل على استمرار مفاوضات فيينا.
وشملت جولة مساعد وزير الخارجية كلاً من فرنسا والمانيا حتّى الآن وسيتوجّه الى لندن الخميس.
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