عبد اللهيان: مستعدون للتوصل إلى اتفاق جيد في فيينا شريطة عودة الجميع

صرّح وزير الخارجية الإيراني "حسين أمير عبداللهيان"، مساء الاربعاء، أن بلاده على استعداد للتوصل إلى اتفاق جديد، مؤكداً أن عودة جميع الأطراف إلى التزاماتها مبدأ مهم.