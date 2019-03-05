خرازي: مواقف الأوروبيين من الاتفاق النووي أفقدت الإيرانيين الثقة بهم

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية بإيران كمال خرازي التقى بوفد من معهد "موينتين" الفرسي وناقش معهم قضايا شملت مواقف ايران والدول الاوروبية من الاتفاق النووي والتعهدات التي تعهدت كل منها أن تلتزم بها وفق بنود الاتفاق النووي المبرم بين ايران والقوى الكبرى عام 2015.

وفي هذا اللقاء انتقد رئيس المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية بإيران كمال خرازي مواقف بعض الدول الاوروبية وأكد أن هذه المواقف خلفت انطباعا سيئا في الرأي العام الايراني تجاه هذه الدول الاوروبية وجعلت الايرانيين يفقدون الثقة بالدول الاوروبية.

وأضاف خرازي "إن تنفيذ اينستكس من جانب الاوروبيين بشكل سريع من شأنه أن يخفف من هذا الشعور الموجود حاليا لدى معظم أبناء الشعب الايراني وعلى رأسهم المسؤولين وصناع القرار في طهران".

وعلى صعيد آخر أشار خرازي إلى الأزمة السورية وموقف ايران منها وأكد أنه ورغم وجود بعض الخلافات في وجهات النظر بين كل من ايران وروسيا وتركيا تجاه هذه الأزمة إلا أن هذه الدول الثلاث لديها مصالح مشتركة في الوصول إلى أمن واستقرار في سوريا ولهذا فإنها تجرى محادثات مستمرة في هذا الخصوص"./انتهى/