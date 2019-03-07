انفجارات تضرب كابول أثناء تجمع لسياسيين أفغان بحضور رئيس الحكومة

وأفادت وكالة مهر للأنباء نقلاً عن وكالات إن سلسلة من الانفجارات ضربت اليوم الخميس، إحدى المناطق غربي العاصمة الأفغانية كابول بالقرب من تجمع تأبيني لسياسيين أفغان يحضره الرئيس التنفيذي للحكومة عبد الله عبد الله. وبحسب قناة “شمشاد” الأفغانية، “وقعت سلسلة انفجارات بالقرب من تجمع تأبيني للاحتفال بمناسبة ذكرى مقتل عبد العلي مزاري، زعيم أقلية الهزارة الشيعة، في منطقة دشت برتشي غربي العاصمة كابول”. ولم ترد حتى اللحظة أنباء عن وقوع ضحايا. /انتهى/.