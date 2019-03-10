ظريف: العلاقات الوثيقة بين إيران والعراق تصب في صالح المنطقة بشكل عام

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف نشر تغريدة له على موقع تويتر قبيل توجه الرئيس حسن روحاني إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة هي الأولى من نوعها من جانب الرئيس روحاني خلال فترتيه الرئاسيتين.

وفي هذه التغريدة قال ظريف إن العلاقات الوثيقة بين إيران والعراق تصب في صالح المنطقة بشكل عام.

وأضاف ظريف" أتواجد حاليا في العراق منذ ثلاثة أيام وتتمثل برامج هذه الزيارة للرئيس روحاني في لقاء المسؤولين السياسيين والقادة الدينيين والنشطاء الاقتصاديين ونخب المجتمع المدني في بغداد وكربلاء والنجف وعدد آخر من المدن العراقية"./انتهى/