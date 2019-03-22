خطيب جمعة طهران: القنوات المالية الأوروبية أشبه بالدعابة السوداء

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن خطيب جمعة طهران المؤقت آية الله سيد احمد خاتمي أم المصلين في العاصمة الايرانية طهران اليوم الجمعة وألقى خطبتين قبل أداء الصلاة.

وهنأ خطيب جمعة طهران الشعب الإيراني بعيد النوروز انطلاق العام الجديد، وحلول شهر رجب وذكرى ولادة الامام علي (ع.

وأشار آية الله خاتمي إلى تسمية العام الجديد بعام "ازدهار الانتاج" التي أطلقها قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي، مبيناً إن أحد أركان الاقتصاد هو الاقتصاد المقاوم، داعياً إلى تمكين ثقافة دعم الانتاج والارتقاء به لينافس نظيره الاجنبي، داعياً الحكومة للتصدي إلى الفساد والتهريب والحفاظ على الأمن الاقتصادي بخطوات جادة عملية بعيداً عن الشعارات.

وأكد آية الله خاتمي على أهمية الزيارتين التي قاما بهما مؤخر الرئيس الايراني حسن روحاني الى العراق، ورئيس هيئة اركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الى سوريا، معتبرا ان هاتين الزيارتين تحملان معاني مهمة. مبيناً إن الاميركيين حاولوا منذ فترة طويلة رسم خريطة جديدة للشرق الأوسط الجديد في غرب آسيا، والمقصود بها الهيمنة على العراق وسوريا ولبنان، ولكن بفضل الله، فان الشرق الأوسط الجديد لم يتشكل فحسب، بل تشكلت ضده المقاومة.

وأردف خطيب جمعة طهران إن زيارة روحاني الى العراق وباقري الى سوريا عززت حركة المقاومة، وكانت شوكة في عيون الاستكبار، وستدمر مخططات الاستعمار.

وحول الاعتداء الارهابي الاجرامي ضد المصلين المسلمين الابرياء في مسجدين بمدينة كرايست تشريتش النيوزلندية الاسبوع الماضي رأى آية الله خاتمي، ان هجوم الغرب لايستهدف ايران فحسب وانما يستهدف الاسلام، مؤكدا على ضرورة التصدي بشجاعة ونشاط لهجمة الغرب، منتقداً عدم تسميتها من قبل البعض بالعمل الإرهابي في حين يطلق على حادثة قتل كلب أو قطة بالعمل الإرهابي.

واشار آية الله خاتمي في خطبة الجمعة إلى إن القنوات المالية الأوروبية أشبه بالدعابة السوداء، منوهاً إلى إن السياسيين في الغرب يقولون الأكاذيب وما هذه القنوات إلا خدعة فاوروبا مرهونة بامريكا. /انتهى/.