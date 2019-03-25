  1. السياسة
٢٥ مارس ٢٠١٩ - ٢٣:١٤

ترامب يوقع اعتراف واشنطن "بسيادة" الكيان الصهيوني على الجولان

ترامب يوقع اعتراف واشنطن "بسيادة" الكيان الصهيوني على الجولان

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الإعلان الرئاسي الخاص باعتراف امريكا "بسيادة" الكيان الصهيوني على الجولان السوري المحتل، وذلك عقب مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وقال ترامب ان أي اتفاق سلام في المستقبل يجب أن يحفظ ما وصفه ب"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من أي تهديدات"، سواء من سوريا أو إيران، مضيفاً أن التحالف بين واشنطن وتل أبيب "غير قابل للتفكيك، ولم يكن قط أقوى مما هو عليه الآن".

من جانبه، أشاد نتنياهو كثيرا بخطوة ترامب، وقال إن الأخير "نفذ كل تعهداته، سواء بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، أو بفرض عقوبات صارمة على طهران، أو بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والآن بسيادة إسرائيل على الجولان".

وأضاف رئيس وزراء إسرائيل إن الإعلان الأميركي "الجريء" بشأن الجولان يأتي في وقت تحاول فيه إيران إقامة قواعد بسوريا لاستهداف إسرائيل.

وأشار إلى أن تل أبيب سيطرت على هضبة الجولان لضمان أمنها وصد أي هجمات من سوري حسب زعمها، وقال إن هذه الهضبة المرتفعة "أثبتت سنة 1973 أنها قادرة على امتصاص الهجوم الذي شن يومها ضدنا".

وبحسب القانون الدولي، فإن مرتفعات الجولان ضمن الاراضي السورية فيما احتلها الكيان الصهيوني بالقوة العسكرية في الخامس من يونيو/حزيران 1967./انتهى/

رمز الخبر 1893346

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