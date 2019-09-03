القناة 12 للكيان الصهيوني تعترف بقدرة حزب الله

وافادت وكالة مهر للانباء نقلا عن "سبوتنيك" انه بعد المواجهة التي حصلت بين الكيان الصهيوني وحزب الله وبعد العملية التي قامت بها مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر والتي استهدفت ناقلة جند تابعة للكيان الصهيوني، قالت القناة 12 التابعة للكيان ان حزب الله لديه قدرة على توجيه ضربات مباشرة ودقيقة.

وجاء في التقرير: أثبت حزب الله انه قادر على توجيه ضربات إلى المناطق الحدودية الواقعة شمال فلسطين المحتلة، تلك المناطق التي اعتقد عناصر الكيان الصهيوني المتواجدة فيها انها بمنأى ومأمن عن نيران حزب الله.

واشارت القناة الى استهداف حزب الله بصاروخ "كورنيت " ناقلة جند تابعة للكيان الصهيوني. /انتهى/