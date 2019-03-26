مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمواجهة مشاريع الطاقة الروسية

وافادت وكالة مهر للانباء ان 391 نائبا صوت لصالح مشروع القانون ، فيما عارضه 24 نائبا، وفي حال صوت مجلس الشيوخ لصالح هذه المبادرة، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب​ للتوقيع عليه.

ووفقا لمعديه فعلى "​الولايات المتحدة​ مساعدة دول وسط وشرق ​أوروبا​ لتقليص اعتمادها على موارد الطاقة من الدول، التي تستخدم هذه النقطة لفرض نفوذها السياسي، مثل روسيا، التي تستخدم ​الغاز الطبيعي​ للتأثير على دول أخرى".

وبناء على مشروع القانون يتوجب على ​وزارة الخارجية الأميركية​ والإدارات التابعة لها "دعم جهود ​المفوضية الأوروبية​ وحكومات أوروبا الوسطى والشرقية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها".

ويشمل الدعم الأميركي دعما "دبلوماسيا وماليا"، حيث يتضمن المشروع "تخصيص تمويل لا يتجاوز مليار ​دولار​ لدعم الاستثمار الخاص في المشاريع، التي ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنابيب نقل موارد الطاقة إلى بلدان أوروبا"./انتهى/