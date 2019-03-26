مجلس النواب الأميركي يقر مشروع قانون لمواجهة مشاريع الطاقة الروسية

وافادت وكالة مهر للانباء ان 391 نائبا صوت لصالح مشروع القانون ، فيما عارضه 24 نائبا، وفي حال صوت مجلس الشيوخ لصالح هذه المبادرة، سيحال مشروع القانون إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للتوقيع عليه.
ووفقا لمعديه فعلى "الولايات المتحدة مساعدة دول وسط وشرق أوروبا لتقليص اعتمادها على موارد الطاقة من الدول، التي تستخدم هذه النقطة لفرض نفوذها السياسي، مثل روسيا، التي تستخدم الغاز الطبيعي للتأثير على دول أخرى".
وبناء على مشروع القانون يتوجب على وزارة الخارجية الأميركية والإدارات التابعة لها "دعم جهود المفوضية الأوروبية وحكومات أوروبا الوسطى والشرقية الرامية إلى تعزيز أمن الطاقة لديها".
ويشمل الدعم الأميركي دعما "دبلوماسيا وماليا"، حيث يتضمن المشروع "تخصيص تمويل لا يتجاوز مليار دولار لدعم الاستثمار الخاص في المشاريع، التي ستسهم في تنويع مصادر الطاقة، وكذلك أنابيب نقل موارد الطاقة إلى بلدان أوروبا"./انتهى/
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