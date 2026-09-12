بقائي: أمريكا الراعية الرئيسية للإرهاب في العالم لا تملك اهلية تعريف الإرهاب

وأفادت كالة مهر للأنباء، كتب بقائي في رسالة على منصة اكس فجر اليوم السبت، تعليقًا على مزاعم وزير الحرب الأمريكي بشأن الإرهاب واتهامه لإيران في هذا الصدد: إن رواية وزير الحرب الأمريكي عن الإرهاب في ذكرى أحداث 11 سبتمبر متناقضة جوهريًا. فمن المستحيل اشعال الحروب ، وارتكاب عمليات اغتيال وحشية، ومهاجمة المدنيين، ثم الادعاء في الوقت نفسه بمحاربة الإرهاب وتحديد تعريفه.



وأضاف: لم يكن منفذو أحداث 11 سبتمبر إيرانيين. بل كانوا نفس الأشخاص الذين نظمتهم اميركا ورعتهم في العقود السابقة. بعد أحداث 11 سبتمبر، لم تسفر أعمالكم في أفغانستان والعراق باسم "الحرب على الإرهاب" إلا عن مقتل عدد كبير جدا من المدنيين الأبرياء ودمار واسع النطاق في هذين البلدين.



وتابع بقائي: "مع وضع هذا الامر في الاعتبار، فإن استغلال ذكرى 11 سبتمبر لتبرير حرب عدوانية ضد إيران، حربٌ ترافقت مع اغتيال جبان لمسؤولين في الدولة واستهداف المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، ما هو إلا محاولة شريرة لإضفاء الشرعية على عدوان غير مشروع باستخدام لغة مكافحة الإرهاب".





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