اليمن.. مصرع وإصابة أكثر من 200 مرتزقا وتدمير 16 آلية في حيران حجة

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، اليوم الأحد، بأن أبطال القوات المسلحة تمكنوا بفضل الله من صد وإفشال زحوفات مكثفة لمرتزقة العدوان على حيران بمحافظة حجة خلال الأربعة الأيام الماضية مسنودة بغطاء جوي وإسناد بحري كثيف، مشيرا إلى أن العدو حاول الزحف ب 7 ألوية وهي " ما يسمى بلواء النخبة" الذي تم إدخاله إلى حيران في الأيام القليلة الماضية وما يسمى باللواء 105 وما يسمى بلواء الأمن الخاص وما يسمى باللواء العاشر وما يسمى باللواء 25 وما يسمى باللواء السابع وما يسمى باللواء 82 مشاة.

وأضاف أن طيران العدوان حاول إسناد مرتزقته خلال الزحوفات بشنه أكثر من 36 غارة جوية من الطيران الحربي المقاتل وعددا من غارات الطائرات بدون طيار في حين شاركت في الزحوفات قوات بحرية للعدو من خلال تنفيذها لأكثر من ثلاث عمليات لكن دون جدوى.

وأكد العميد سريع تدمير ١٦ آلية ومدرعة منها تدمير 7 عربات وإحراق دبابة وأكثر من 8 أطقم، موضحا أن القوة الصاروخية استهدفت بصاروخ بدر بي 1 الذكي مخزنا للأسلحة يتبع ما يسمى لواء النخبة واستمرت الانفجارات الكبيرة فيه مدة ساعتين وأن عدسة الإعلام الحربي وثقت العملية وستبث لاحقا.

وأكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية أن قوات العدو تعيش انهيارات نفسية كبيرة بعد فشل كل محاولاتهم وأن هناك حالات رفض وتذمر بين صفوف مقاتليهم وتبادل للاتهامات بالخيانة وعمليات تصفية تجري لأبناء المحافظات الجنوبية.

وختم العميد سريع بأن أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية سيظلون درع اليمن الحصين وسيلقنون الغزاة ومرتزقتهم دروسا قاسية ولن يجنوا إلا الهزيمة والخسران.