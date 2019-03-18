العميد يحيي سريع: 1019 خرقا جديدا للمرتزقة بالحديدة

وبحسب موقع "سبأ" فقد قال العميد سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية إن خروقات العدوان ومرتزقته توزعت بين إطلاق 29 صاروخا و432 قذيفة و344 عملية إطلاق نار من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة كما نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع قواتنا شمال حيس.

وأكد أن قواتنا رصدت 128 عملية تعزيز وتحرك للمرتزقة وعمليتي استحداث وتحصين و83 خرقا لطيران العدوان الحربي والاستطلاعي والتجسسي بمواصلته التحليق في أجواء مدينة الحديدة والمديريات.

وأضاف العميد سريع أن طيران العدوان الحربي واصل استهدافه للمواطنين الأبرياء والممتلكات العامة والخاصة ب 57 غارة في عدد من المحافظات منها 11غارة على نهم بمحافظة صنعاء وثلاث غارات على الجوف وسبع غارات على كتاف وغارة على رازح وغارة على شدا وخمس غارات على الملاحيط وثمان غارات على باقم بمحافظة صعدة و11 غارة على حرض بمحافظة حجة وأربع غارات على الوازعية بمحافظة تعز وغارتين على صرواح بمحافظة مأرب وغارتين قبالة نجران وغارتين على الربوعة.

وأشار إلى أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية صدوا ثمانية زحوفات لمرتزقة العدوان على مواقع قواتنا منها زحفان على الأزهور وزحفان على تبة القمامة وجبل الحطيمي بوادي جارة وزحفان على شرق الدود وزحف على الملاحيط قبالة جيزان وزحف على تبة أبو شهيد بالربوعة كما أفشلوا أربع محاولات تسلل لمرتزقة العدوان إلى مواقعنا في شمال حيس بالحديدة وفي شرق صبر بتعز وفي دمت بالضالع وفي يام بنهم.

وأوضح العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية نفذوا ثلاث عمليات هجومية استهدفوا خلالها مواقع مرتزقة العدوان في الطلعة بالبقع وفي الغرفة بالمصلوب في الجوف وفي وادي جارة قبالة جيزان كما نفذوا عمليتي إغارة على مواقع العدو في تباب وثبات وحول التباب السود بنهم وفي رقابة مراش بمربع الحماد قبالة نجران.

ولفت إلى تنفيذ أبطال قواتنا لتسع عمليات نوعية استهدفت تحركات وعتاد وخطوط إمداد العدو في رشاحة وفي البقع وفي صحراء الاجاشر وفي مربع الحماد قبالة نجران وفي الفريضة وفي الازهور قبالة جيزان وفي القرن وفي معسكر خالد الأقرع بنهم وفي دمت بالضالع.

وأكد العميد سريع سقوط عشرات الغزاة والمرتزقة بين قتيل ومصاب منهم جندي سعودي تم قنصه في المعشار قبالة جيزان و6 جنود سعوديين آخرين قتلوا وأصيبوا قبالة نجران إلى جانب قنص37 مرتزقا 29 آخرين في نهم و8 في صرواح.

وأضاف المتحدث الرسمي أن مقاتلينا الأبطال تمكنوا بعون الله من إحراق ثلاثة مخازن أسلحة تابعة لمرتزقة العدوان في البقع قبالة نجران إضافة إلى تدمير وإعطاب عدد من الآليات العسكرية للمرتزقة في عمليات نوعية منها طقمان في البقع وطقم آخر في الفريضة بجيزان./انتهى/