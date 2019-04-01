قائد الثورة يحث الأغنياء على مساعدة الفقراء والمحتاجين

وافادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة الإسلامية اية الله العظمى السيد علي الخامنئي تطرق في درسه الموسوم ب" خارج الفقه" الى الوظائف والمسؤوليات التي تقع على عاتق الاغنياء تجاه المجتمع الذي يعيشون فيه والفقراء وذوي الاحتياجات والعوز.

وجاء في الدرس ما يلي "و الحمد لله ربّ العالمین و الصّلاة و السّلام علی سیّدنا محمّد و آله الطّاهرین و لعنة اللَّه علی اعدائهم اجمعین".



عَن اَبی قَتادَةَ عَن داوُدِ بنِ سِرحانَ قالَ: کُنّا عِندَ اَبی عَبدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ اِذ دَخَلَ عَلَیهِ سَدیرٌالصَّیرَفیُّ فَسَلَّمَ وَ جَلَسَ فَقالَ لَهُ: یا سَدیرُ! ما کَثُرَ مالُ رَجُلٍ قَطُّ اِلَّا عَظُمَتِ الحُجَّةُ لِلَّهِ تَعالی عَلَیهِ، فَاِن قَدَرتُم اَن تَدفَعوها عَن اَنفُسِکُم فَافعَلوا؛ قالَ لَهُ: یَا بنَ رَسولِ اللَّهِ! بِماذا؟ قالَ:بِقَضاءِ حَوائِجِ اِخوانِکُم مِن اَموالِکُم.



عَن داوُدِ بنِ سِرحانَ قالَ: کُنّا عِندَ اَبی عَبدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلامُ اِذ دَخَلَ عَلَیهِ سَدیرٌ الصَّیرَفیُّفَسَلَّمَ وَ جَلَس.

فَقالَ لَهُ یا سَدیرُ ما کَثُرَ مالُ رَجُلٍ قَطُّ اِلَّا عَظُمَتِ الحُجَّةُ لِلَّهِ تَعالی عَلَیه

فَاِن قَدَرتُم اَن تَدفَعوها عَن اَنفُسِکُم فَافعَلوا

قالَ لَهُ یَا ابنَ رَسولِ اللَّهِ بِماذا؟



قالَ بِقَضاءِ حَوائِجِ اِخوانِکُم مِن اَموالِکُم.

وختم قائد الثورة تشجيعه للأغنياء بالقول" البعض متمكن ويأتينا ويطلب منا مالا لكي يقدمه للفقراء والمساكين لان بيت المال بأيدينا، يا من تفعلون ذلك يجب أن تقدموا للفقراء من أموالكم اذإ كنتم تستطيعون ذلك وإذ عجزتم فتعالوا الى بيت مال المسلمين".