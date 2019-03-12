قائد الثورة: لا يمكن تعويض الجهاد في سبيل الله بالمكافآت الدنيوية

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن قائد الثورة قال في بداية مراسم منح وسام "ذوالفقار" للواء سليماني الى الآية الشريفة "إِنَّ اللهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَ أَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ یُقَاتِلُونَ فِی سَبِیلِ اللهِ فَیَقْتُلُونَ وَ یُقْتَلُون"، وقال: ان ما لدينا من امور – سواء التعبير عن الشكر لغويا او عمليا، بواسطة الاوسمة او الدرجات التي نمنحها- هي أمور يمكن ملاحظتها من حيث الحسابات المادية للعالم، لكن ليست جديرة بالذكر من حيث الحسابات المعنوية والالهية، الحمد لله لقد سعيتم جميعا لتحقيق هذه البطولات، الحمد لله البارئ تعالى وفق اخونا العزيز جدا -السيد سليماني- فقد عرذ حياته للخطر مرات ومرات عديدة في مواجهة هجمات الاعداء، وجاهد في سبيل الله ولله ومخلصا لله.

واضاف سماحة القائد: ان شاء الله يعطيه اجره ويتفضل عليه بحياة سعيدة وتكون عاقبته الشهادة، طبعا ليس الآن، فالجمهورية الاسلامية بحاجة اليه لسنوات عديدة، لكن في النهاية، ان شاء الله تنال الشهادة في النهاية، بارك الله فيك.