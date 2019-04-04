نائب وزير الخارجية الفنزويلي: الخبراء العسكريون الروس سيبقون في بلادنا طالما كان ذلك ضروريا

ونقلت وكالة "انترفاكس" عن نائب وزير الخارجية الفنزويلي أنه لا يستبعد وصول بعثات عسكرية روسية جديدة في إطار تنفيذ الاتفاق العسكري التقني بين البلدين.

كما أكد استعداد الحكومة لحماية البلاد من التدخلات الأجنبية.