جميع إمكانيات القوات المسلحة تسخّر لرفع الاعباء عن المنكوبين بالسيول

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري الذي يتواجد حاليا في لرستان، أعلن امام الصحفيين: تواجدي في الوقت الحالي في المناطق المضروبة بالسيل هو من أجل الاطلاع عن كثب على المشاكل الناتجة من السيول وتحشيد إمكانيات القوات المسلحة بشكل أفضل، كما اثنى بجهود قوات الجيش والحرس الثوري والأمن الداخلي خلال الفترة الاخيرة منذ بداية ازمة الفيضانات.

وبالاشارة الى حديثه مباشرة مع اهالي المناطق المنكوبة واطلاعه على معاناتهم ومشاكلهم، قال باقري: بعون الله سوف نضاعف جهودنا لخدمة الناس بأقصى الامكانيات في حوزتنا، من اجل رفع الاعباء عن الناس./انتهى/