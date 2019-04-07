اللواء باقري يستقبل رئيس أركان الجيش العراقي في طهران

وافادت وكالة مهر للأنباء ان الفريق الركن عثمان الغانمي الذي يزور ايران حالياً ضمن وفد حكومي عراقي التقى صباح اليوم برئيس هيئة الركان العامة للقوات المسلحة الايرانية اللواء محمد باقري.

واعرب اللواء باقري خلال اللقاء عن ارتياحه بزيارة رئيس أركان الجيش العراقي الى طهران منوها الى انه "تم ابلاغنا بحضور الوفد العراقي في ايران عندما كنا في محافظة خوزستان (جنوب غرب البلاد) لتفقد المناطق المنكوبة بالسيول ولهذا عدنا الى طهران من اجل لقائكم".

واضاف باقري انه ينتظر الزيارة الرسمية للوفد العسكري العراقي بعد شهر رمضان المقبل مشيرا الى اللقاءات السابقة في سوريا وآملا ان تستمر مثل هذه اللقاءات والاجتماعات.

ومن جانبه أعرب الفريق الركن الغانمي عن شكره لنظيره الايراني آملاً ان تتسع دائرة التعاون الايراني-العراقي بشكل مستمر.

واشاد بلقاء رئيس الوزراء العراقي والرئيس الايراني الليلة الماضية مستذكرا تأكيد عادل عبدالمهدي على ان العراق لن يسمح لاستخدام اراضيه لضرب ايران./انتهى/