اللواء باقري: يمكن لايران مشاركة العراق خبراتها العسكرية في مجال مكافحة الارهاب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، أجرى محادثة هاتفية مع وزير الدفاع العراقي الجديد، ثابت محمد العباسي، الذي منح الثقة من مجلس النواب العراقي، حول التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.

أجرى اللواء محمد باقري ، رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية ، محادثة هاتفية مع وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت محمد العباسي ، الذي نال مؤخرًا ثقة مجلس النواب ، تناولت التعاون الدفاعي ومكافحة الإرهاب.

وهنأ اللواء باقري وزير الدفاع العراقي الجديد ثابت محمد العباسي بتصديه لحقيبة الدفاع وخاطبه بالقول : أنك شخصية معروفه وتتمتع بسجل إداري جيد وجدير وبامكان هذه الميزات ان تشكل دعامة جيدة لكم في النهوض بهذه المسؤولية المهمة والخطيرة .

وفي اشارة الى المكانة الرفيعة للشهداء وخصوصا شهيدا محاربة الارهاب وداعش اللواء الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس الخالدين في تاريخ البلدين قال اللواء باقري : ان الوضع الحالي للعلاقات العسكرية بين البلدين ليست بمستوى توقعاتي ويجب أن يشهد الشعبان والقوات المسلحة في البلدين علاقات ممتازة مع بعضهما البعض وهذه من المسؤوليات الهامة لي ولكم .

وأضاف اللواء باقري: ان القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية لديها الكثير من القدرات والإمكانيات في مختلف المجالات ، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والصناعة الدفاعية ، وبامكانها ان تضع هذه الخبرة والمعرفة في خدمة القوات المسلحة العراقية ، والتي ستعطي دفعا كبيرا لمسار النهوض بضمان امن العراق.

وشدد اللواء باقري على أنه في عام 2015 تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتعاون الدفاعي بين البلدين ، وللأسف ، لم يتم تنفيذ بعض بنودها ، وقال: على المسؤولين والقادة في البلدين إجراء مشاورات بشكل مبرمج على مختلف المستويات حتى يتمكنا من التوصل الى تعاون اكبر واكثر تاثيرا من خلال تشكيل لجنة مشتركة.

وبدوره خلد ثابت محمد العباسي في هذا الاتصال الهاتفي ذكرى الشهيدان الحاج قاسم سليماني وابو مهدي المهندس واللذان يعدان من شهداء البلدين وقال إن العراق حكومة وشعبًا لن ينسيا أبدًا دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في محاربة الإرهاب وتدمير داعش ونحن دائمًا ممتنون للشعب والقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية.

وأضاف وزير الدفاع العراقي: أشكر الجمهورية الإسلامية الإيرانية على مرافقتها لنا في تشكيل مجلس الوزراء ، وان القوات المسلحة لجمهورية العراق مستعدة لأي تعاون عسكري مع القوات المسلحة الايرانية .

وفي ختام هذه المحادثة الهاتفية ، دعا رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة لجمهورية إيران الإسلامية اللواء باقري ، وزير الدفاع العراقي ثابت محمد العباسي لزيارة إيران./انتهى/