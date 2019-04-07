الخارجية الإيرانية تدين البيان الختامي لمجموعة الدول السبع ضد البلاد

وردا على بعض فقرات البيان الختامي لاجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول السبع في فرنسا، والتي تناولوا فيها القضايا المتعلقة بإيران، أوضح بهرام قاسمي اليوم الأحد، إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية قامت بتقييم بنود هذا البيان، والذي استند على اتهامات خاوية وناتجة عن تفسير خاطئ للبرنامج النووي السلمي، ودور إيران الإقليمي وبرنامجها الصاروخي، واعتبرته بيان غير بناء ومن جانب واحد وبالاخص أنه يتناقض بشكل مباشر مع الاتفاق النووي والتزامات الدول الأوروبية الثلاثة .

وأضاف قاسمي: من المؤسف أن أعضاء هذه المجموعة يتأثرون بالسلوك غير القانوني والبلطجي للولايات المتحدة، وبتكرار المزاعم الخاطئة ضد إيران وباستخدام الأدبيات التي يعترفون بها هم أنفسهم بانها لاتنتمي اليهم، يسعون إلى لفت الانتباه وتلبية مطالب الولايات المتحدة التي ليست سوى عضو واحد بين سبع دول أعضاء في المجموعة.

و أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، المواقف غير الواقعية لمجموعة الدول السبع مؤكدا الدور البناء الذي لا يمكن إنكاره للجمهورية الإسلامية الإيرانية في توطيد الاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا، وكذلك الطابع السلمي والدفاعي لبرنامج الصواريخ الإيراني .

وقال قاسمي إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، امتثالا لالتزاماتها الدولية، أبدت حسن النية في التعاطي والحوار والمحافظة على علاقاتها مع المجتمع الدولي، وتعتقد أن طرح القضايا غير الواقعية والمحاولات الفاشلة للتحريض علي وجود تهديدات ملفقة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن يؤثر ذلك على تصميم الشعب الإيراني واستمرار نهج الجمهورية الإسلامية في متابعة مصالحها في المنطقة والعالم.

وفي ختام تصريحاته، أدان المتحدث باسم الخارجية، انتهاك الدول الأوروبية الثلاثة للمبادئ الأساسية للاتفاق النووي، ودعا إلى توضيح شفاف للبلدان الثلاثة، وأكد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستتابع هذه القضية باستخدام الآليات المتاحة في الاتفاق النووي.

و عقد اجتماع مجموعة الدول السبع بحضور نائب وزير الخارجية الامريكي "جان سوليفان" ووزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وكندا، بالإضافة إلى فيدريكا موغريني، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في دينار، شمال شرق فرنسا يومي الجمعة والسبت.

في أجزاء من البيان الختامي للاجتماع، أعرب أعضاء مجموعة الدول السبع عن قلقهم بشأن أنشطة الصواريخ الإيرانية.

الجدير بالاشارة الى ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية أعلنت مرارا أنها ستواصل برنامجها الصاروخي للأغراض السلمية والدفاعية./انتهى/