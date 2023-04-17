دول "مجموعة السبع" تتفق على إبقاء العقوبات ضد روسيا ودعم أوكرانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه جاء في بيان المجموعة: "أكدت مجموعة السبع أنها ستبقي على عقوبات صارمة ضد روسيا، وكذلك ستواصل دعمها القوي لأوكرانيا".

وبالإضافة إلى ذلك، "اتفقوا على تعزيز التعاون فيما يتعلق بمكافحة التهرب من العقوبات ومواجهة توريد الأسلحة إلى روسيا من قبل دول ثالثة".

ومن جهته شدد وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، على أهمية الحفاظ على تماسك مجموعة دول السبع والدول الشريكة في سياق الصراع الذي طال أمده في أوكرانيا، و"مواصلة العقوبات الصارمة ضد روسيا وتقديم المساعدة القوية لأوكرانيا".

وأشار الوزير هاياشي إلى أن قرار روسيا المعلن بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس "يؤدي إلى تفاقم التوتر".

كما أعلن الوزير هاياشي أن اليابان أعلنت عن تخصيص مساعدة لأوكرانيا بمبلغ 7.6 مليار دولار.

المصدر: نوفوستي

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