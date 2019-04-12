الآلاف يشاركون في الحدود الشرقية لغزة بجمعة مواجهة التطبيع

وكان آلاف المواطنين، توافدوا الى الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في جمعة جديدة من مسيرات العودة وكسر الحصارـ تحت شعار "معا لمواجهة التطبيع"

واطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع في مخيمات العودة الخمسة المنتشرة من شمال القطاع الى الجنوب، نقاط لتفريق المتظاهرين السلميين.

كما اطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت صوب الشبان شرق موقع أبو صفية شمال قطاع غزة.

من جانبها انهت الطواقم الطبية استعداداتها وتجهيزاتها مواكبة لانطلاق فعاليات الجمعة ال 54 لمسيرة العودة وكسر الحصار اليوم شرق قطاع غزة./انتهى/