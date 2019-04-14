ظريف يعلن إنشاء مؤسسة مماثلة ل"إينستكس"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية محمد جواد ظريف بحث بعد ظهر اليوم الأحد، قضايا عدة مع رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيطالي "فيتوريو روساري بتروتشلي".

وأشار ظريف إلى العلاقات المتينة بين البلدين على مدار الأربعين عامًا الماضية، وأعرب عن أمله في أن تواصل الحكومة الائتلافية الحالية في إيطاليا الحفاظ على علاقات اقتصادية جيدة مع إيران مثلما كانت في الماضي.

بدوره اعتبر بتروتشيلي زيارته إلى إيران أنها تأتي بسبب العلاقات القوية بين البلدين، ووجود علاقات طويلة الأمد بين طهران وروما، ودعا إلى تعميقها والحفاظ عليها، وأعلن أن مجموعة الصداقة البرلمانية بين إيطاليا وإيران تم إنشاؤها في مجلس الشيوخ الإيطالي.

وأعرب رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيطالي، تعاطفه مع إيران حكومة وشعبا، كاشفا عن إرسال مساعدات إنسانية من إيطاليا إلى المنكوبين بالفيضانات والسيول.

وتضمن الاجتماع أيضًا مناقشة الأعمال العدائية التي قامت بها الولايات المتحدة خلال العام الماضي، والتطورات الدولية، والقضايا الإقليمية، فضلاً عن التطورات في شمال إفريقيا./انتهى/