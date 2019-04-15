انعقاد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان في مسقط

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الطرفين الايراني والعماني اتفقا على البرامج العسكرية المشتركة بين البلدين لعامي 2019 و 2020 في مجالات مختلفة كالمجالات العلمية والتدريبية والبحرية والجوية والشرطية والتعاون في مجال الطب العسكري.

وبالتزامن مع عقد هذا الاجتماع العسكري حضر وفد عسكري إيراني ممثلا عن هئية الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية برئاسة العميد قدير نظامي والتقى برئيس هيئة الأركان العامة العماني وعدد آخر من العسكريين والمسؤولين في القطاع البحرية والجوية والبرية في القوات المسلحة العمانية./انتهى/