  1. السياسة
١٥ أبريل ٢٠١٩ - ٠٨:١٤

انعقاد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان في مسقط

انعقاد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان في مسقط

استضافت العاصمة العمانية مسقط يوم أمس الأحد الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية المشتركة بين إيران وعمان وأجريت على هامش الاجتماع محادثات ثنائية بين ممثلين عن كلا البلدين.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن الطرفين الايراني والعماني اتفقا على البرامج العسكرية المشتركة بين البلدين لعامي 2019 و 2020 في مجالات مختلفة كالمجالات العلمية والتدريبية والبحرية والجوية والشرطية والتعاون في مجال الطب العسكري.

وبالتزامن مع عقد هذا الاجتماع العسكري حضر وفد عسكري إيراني ممثلا عن هئية الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية برئاسة العميد قدير نظامي والتقى برئيس هيئة الأركان العامة العماني وعدد آخر من العسكريين والمسؤولين في القطاع البحرية والجوية والبرية في القوات المسلحة العمانية./انتهى/

رمز الخبر 1893819

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 9 + 8 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي