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١٨ أبريل ٢٠١٩ - ٢٠:١٢

ايران وعمان تبحثان التعاون في اطار اللجنة العسكرية المشتركة

ايران وعمان تبحثان التعاون في اطار اللجنة العسكرية المشتركة

التقى مساعد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الايرانية للشؤون الدولية العميد قدير نظامي في مسقط المكلف بأعمال وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية في سلطنة عمان محمد بن عوض الحسان.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء الذي جرى اليوم الخميس في مسقط، تبادل وجهات النظر حول عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار مهام لجنة الصداقة العسكرية المشتركة بين البلدين.

وحضر هذا اللقاء مساعد رئيس أركان القوات المسلحة العمانية لشؤون العمليات والتخطيط العميد أول الركن حمد بن راشد البلوشي وعدد من أعضاء لجنة الصداقة العسكرية المشتركة من كلا الجانبين، الى جانب مسؤولين بوزارة الخارجية العمانية.

وكان الوفد العسكري الايراني رفيع المستوى برئاسة العميد نظامي قد بدا زيارة رسمية لسلطنة عمان السبت الماضي للمشاركة في أعمال الاجتماع الدوري السنوي للجنة الصداقة العسكرية العمانية الإيرانية المشتركة خلال الفترة من ١٣ - ١٩ نيسان /أبريل الجاري.

رمز الخبر 1893917

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