إيران وعمان تبحثان سبل تطوير العلاقات العسكرية

وأفادت وكالة مهر للانباء إن السفير الإيراني في عمان محمد رضا نوري شاهرودي صرح خلال اجتماع مع الأعضاء الإيرانيين في اللجنة العسكرية المشتركة لإيران وعمان، إن هذا التعاون في مصلحة البلدين مؤكداً على أهمية التعاون مع دول الجوار، ولاسيما إن العلاقتات بين إيران وعمان جيدة خالية من الحوادث والمشاكل، الأمر الذي يعاني منهه المجتمع الدولي.

وأكد السفير الإيراني في مسقط إن كلا البلدين عازمان على تعزيز العلاقات في جميع المجالات. مضيفا ان إيران وعمان تسعيان الى تعزيز التعاون الثنائي من خلال التعاون في البحر وفي البر.

وأنطلقت يوم الاحد 14 أبريل في مسقط اعمال الاجتماع الـ 15 للجنة العسكرية الايرانية العمانية المشتركة والتي تستمر لغاية يوم الخميس القادم.

وتعقد هذه الجولة من الاجتماعات برئاسة مساعد رئيس الاركان العامة للقوات المسلحة الايرانية للشؤون الدولية العميد قدير نظامي ومساعد شؤون العمليات والتخطيط في الاركان العامة لقوات السلطان المسلحة العميد حمد بن راشد البلوشي.

ويبحث الطرفان خلال الاجتماع حول مسيرة التقدم للاتفاقيات المبرمة وكذلك التخطيط للمزيد من تطوير وتعميق العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة للبلدين.

وعلى هامش اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة سيعقد ايضا اجتماع اللجنة التنفيذية للتمرين المشترك للاغاثة والانقاذ بمشاركة قوات جوية وبحرية وحرس حدود بين البلدين. /انتهى/.