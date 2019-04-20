باكستان تعطي الضوء الاخضر لايران للقيام بعمليات ضد الارهابيين

وجاء في هذه الرسالة: ان ما بين 15 و 20 مسلحا تنكروا بزي حرس الحدود الباكستاني واوقفوا عدة حافلات في ولاية بلوشستان واطلقوا النار على الركاب.

واضافت الرسالة: ان المسلحين وبعد اطلاق الرصاص على الركاب العاديين، قتلوا 14 من قوات الأمن الباكستانية بعد التعرف عليهم.

وجاء في الرسالة: ان باكستان ابلغت قوات حرس الحدود الايراني بالتحركات التي يقوم بها الانفصاليون البلوش، لكن الارهابيين مازالوا يواصلون نشاطاتهم رغم تبادل المعلومات بين البلدين.

ودعت باكستان في هذه الرسالة، ايران الى القيام باجراءات جادة ضد الجماعات الارهابية وخاصة الانفصاليين في ولاية بلوشستان الباكستانية.

ويأتي نشر هذا الخبر حيث من المقرر ان تكون قضية ادارة الحدود المشتركة، أحد الأهداف الرئيسية لزيارة رئيس الوزراء الباكستاني لايران، والذي سيتوجه غدا الاحد لزيارة مشهد وطهران.

وكان تفجير ارهابي قد وقع في سوق للخضار في منطقة هزاركنجي بمدنية كويتا مركز ولاية بلوشستان الباكستانية ادى الى مقتل 20 شخصا واصابة 48 آخرين، وكان معظم الضحايا من الشيعة.

يذكر انه اثر استشهاد 27 من ركاب حافلة تابعة للحرس الثوري الايراني في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي ايران مطلع العام الجاري من قبل الارهابيين، كانت هناك دعوات للقيام بعمل عسكري ضد مواقع هذه الزمرة الارهابية في المناطق الحدودية بين ايران وباكستان.