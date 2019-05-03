  1. السياسة
٣ مايو ٢٠١٩ - ١٠:٢٠

باكستان نواصل التعاون مع ايران لتعزيز الثقة المتبادلة

باكستان نواصل التعاون مع ايران لتعزيز الثقة المتبادلة

قال وزير الخارجية الباكستاني 'شاه محمود قريشي' ان اسلام آباد تواصل التعاون مع طهران لتعزيز الثقة المتبادلة.

واضاف شاه محمود قريشي اليوم الخميس في اجتماع المجلس الوطني الباكستاني ان لدينا علاقات عريقة مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

وصرح بان باكستان قررت تاسيس مركز عسكري خاص في مدينة تربت بولاية بلوجستان الباكستانية وانتشار قوات خاصة (قوات الرد السريع) هناك لمراقبة الحدود المشتركة مع ايران فضلا عن تشديد الاجراءات الامنية على الشريط الحدودي المشترك لمنع تسلل الاشرار و الحد من زعزعة امن الحدود حسبما افادت وكالة فارس للانباء.

واشار الى الزيارة الاخيرة لرئيس الوزراء الباكستاني الى ايران و النتائج المتمخضة عنها وقال ان وجود علاقات جيدة بين ايران وباكستان لا تروق لبعض القوى والاجهزة الاستخباراتية و رغم ذلك فان موامرات الاعداء المشتركة ستبوء بالفشل باذن الله.

واكد ان باكستان لن تتراجع عن تعاونها مع ايران كما قامت بتعاون جيد معها في قضية اختطاف قوات حرس الحدود الايرانية وتتوقع مثل هذا الاجراء من ايران.

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رمز الخبر 1894244

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