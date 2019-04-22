رئيس البورصة: معرض "الفاينكس" يمثل نهاية التنسيق بين البورصة والمصارف وشركات التأمين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن رئيس هيئة البورصة والأوراق المالية الإيرانية شابور محمدي بدأ كلمته اليوم الاثنين خلال افتتاح مراسم المعرض الدولي الثاني عشر للبورصة والمصارف وشركات التأمين تحت شعار "مشاركة كبيرة واقتصاد أفضل".

وجاءت كلمة رئيس البورصة بحضور فرهاد دج بسند، وزير الشؤون الاقتصادية والمالية، وسورنا ستاري، نائب رئيس معاونية العلوم والتكنولوجيا لرئاسة الجمهورية، وغلام رضا أميري سليماني، رئيس التأمين المركزي في إيران، ونشطاء الأسواق الثلاثة ووسائل الإعلام.

وأعرب الدكتور محمدي عن تهانيه للضيوف بمناسبة الأيام الشعبانية، وقال إن 2019 كان حدثًا رئيسيًا في السوق المالية مبينا أن معرض هذا العام لا يقتصر على سوق رأس المال حيث يعكس التنسيق بين مجالات البورصة، والمصارف وشركات التأمين.

وشرح أهداف "الفاينكس 2019" ، وقال إنه يهدف في هذا العام، كما حدث في السنوات السابقة، بشكل أساسي إلى تعزيز المعرفة المالية والثقافة، وكذلك نقل أحدث المعلومات في مجال التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة والصناعات مثل تكنولوجيا المعلومات.

وأشار أمين المجلس الأعلى للبورصة إلى دور البنوك في الأسواق المالية للبلاد، وقال إن البنوك هي الركيزة الأساسية للتنمية المالية، وتلعب دوراً هاماً للغاية في الأسواق المالية للبلاد، وخاصة في التمويل قصير الأجل؛ بالطبع، لدى سوق رأس المال تمويل طويل الأجل للفهم الجيد وتفاعل مع البنوك".

وقال سجلت بورصة طهران للاسهم والاوراق المالية، مستويات قياسية جديدة في التعاملات الأخيرة، باغلاق المؤشر العام "تدبيكس" عند مستوى 201 الفا و805 نقاط بارتفاع 5721 نقطة، وتداولت السوق 7.617 مليارسهم وورقة مالية بقيمة 14.788 تريليون ريال (الدولار= 42 الف ريال)في اطار 329 صفقة./انتهى/