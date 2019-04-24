جيش الكيان الصهيوني يفجر منزل فلسطيني غرب سلفيت

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "​القوات الإسرائيلية​ اقتحمت الساعة العاشرة والنصف من الليلة الماضية بلدة الزاوية بأعداد كبيرة، ترافقها جرافتان عسكريتان، وانتشرت في معظم حاراتها، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة قبل أن تحاصر وتقتحم منزل ذوي أبو ليلى وتشرع بهدم جدرانه الداخلية وتفخيخه ومن ثم تفجيره وهدمه كاملا على الساعة السادسة من صباح اليوم".

وأعدمت القوات الإسرائيلية عمر أبو ليلى (19 عاما) في التاسع عشر من آذار الماضي في منزل قديم ببلدة عبوين شمال ​رام الله​، بعد مطاردته لثلاثة أيام، واحتجزت جثته، وذلك بعد تنفيذه ​عملية طعن​ أسفرت عن مقتل مستوطنين اثنين وإصابة آخرين بجروح قرب مستوطنة "أرئيل"./انتهى/