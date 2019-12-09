أمراض نفسية بين الشباب في الكيان الصهيوني تعفيهم من الخدمة الإلزامية

وأفادت وكالة مهر للانباء نقلاً عن الإعلام الحربي المركزي أن القناة "12" العبرية صرحت فيما يتعلق بإعفاء عدد من الشباب والشابات من الخدمة الإلزامية قائلة : "ارتفاع درامتيكي ملموس في نسبة الشبان والفتيان الذين يحصلون على اعفاء من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي بسبب معاناتهم النفسية.

ووفقا للقناة منح جيش الكيان الغاصب اعفاء لأكثر من 3500 شاب وفتاة من الخدمة العسكرية خلال عام 2017 في حين منح أكثر من 4600 شاب وفتاة عفوا من الخدمة العسكرية خلال عام 2019، ما يعني ارتفاعا بنسبة 30% خلال عام واحد فقط. /انتهى/