الخارجية الإيرانية: طهران لن تنسى معاداة بعض الدول لها في هذه الظروف التاريخية

وأفادت وكالة مهر للانباء أن المتحدث باسم الخارجية عباس موسوي شدد اليوم الخميس، على أن ايران لن تسمح لاي بلد أن يكون بديلا لها في السوق النفطية.

وأدان المتحدث موسوي في بيان، موقف كل من السعودية والبحرين الداعم لفرض الحظر على صادرات النفط الايراني معتبرا هذا الموقف يظهر التبعية العمياء لاميركا والجهل بتداعيات هذا الاجراء.

وشدد على أن ايران لن تسمح لاي بلد أن يكون بديلا لها في السوق النفطية وتحمل مسؤولية اي تبعات لاميركا والدول المعنية بهذا الشأن.

وأضاف أن ايران حكومة وشعبا لن تنسى معاداة بعض الدول لها في هذه الظروف التاريخية.



هذا وكانت السعودية قد رحبت على لسان وزير خارجيتها ومجلس الوزراء بقرار واشنطن الغاء الاعفاءات الممنوحة لبعض الدول لاستيراد النفط من ايران.

كما رحب وزارة الخارجية البحرينية بهذا القرار الاميركي.