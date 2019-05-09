الخارجية الإيرانية تدين السياسيات الامريكية ضد كوبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية عباس موسوي أدان في بيان له اليوم الخميس، السياسات العدائية الامريكية ضد كوبا ولاسيما الغاء تعليق القسم 3 من قانون الحظر 'هيلمز - بيرتون'، قائلا : ان واشنطن اظهرت من جديد عبر هذا الاجراء بانها تستخدم كافة الوسائل غير القانونية في ممارسة الضغوط علي البلدان المستقلة.

وتابع موسوي انه رغم مواقف الرفض السنوية من جانب الاغلبية الحاسمة للدول الاعضاء في منظمة الامم المتحدة ازاء الحصار المفروض علي كوبا، لكنها لن تلتزم بأي من الحدود في فرضها للحظر اللاانساني الجديد ضد هذا البلد ونقضها المتكرر للتعهدات.

واضاف المتحدث باسم الخارجية : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تؤكد دعمها لجمهورية كوبا حكومة وشعبا في مواجهة الموجة الجديدة من الحظر والتهديدات الامريكية، تدعو الدول المعنية الى اتخاذ اجراءات مؤثرة ضد نقض واشنطن المتكرر للقوانين الدولية. /انتهى/.