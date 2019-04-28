اللواء باقري يلوح بإغلاق مضيق هرمز على يد القوات المسلحة الإيرانية

واضاف اللواء باقري الیوم الأحد للصحفیین، على هامش المؤتمر الوطني الثالث والعشرین لقادة ورؤساء ومسؤولي قوى الأمن الداخلي: اننا نرید ان یبقى هذا المضیق الاستراتیجی مفتوحا، موضحا ان ناقلات النفط والسلع من مختلف البلدان مثل إیران تمر عبر المضیق یومیا، وأمن هذا المضیق هو مسؤولیة القوات المسلحة الإیرانیة.

وتابع رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة، ان المسؤولین الإیرانیین أعلنوا أیضا أننا لا نريد اغلاق مضیق هرمز، لكن إذا صعد الأعداء من عدائهم، فسنكون قادرین على القیام بذلك.

واردف: إن القطع البحرية الاميركية التي تجتاز مضيق هرمز عليها تقديم الايضاحات للحرس الثوري لأنه يتحمل المسؤولية في تأمينه واستمر الاميركيون في هذا النهج لغاية أمس ولم نلاحظ تغييرا في سلوكهم في مضيق هرمز.

وفیما یتعلق بوضع حرس الحدود الإیرانیین المختطفین قال اللواء باقري، ان زملاءنا یتابعون هذه القضیة، وقد وعد رئیس الوزراء الباكستاني بمتابعة هذا الموضوع خلال زیارته إلى إیران، وآمل أن تتحقق النتائج في المستقبل القریب.

وقال رئیس هیئة الأركان العامة للقوات المسلحة حول ملاحقة العناصر الإرهابیة التي هاجمت حافلة الحرس الثوري على طریق خاش شرق البلاد، قال إن عددا من الإرهابیین تم اعتقالهم وفرَ البعض منهم إلى الدول المجاورة. أولئك الذین قُبض علیهم یخضعون لإجراءات قضائیة./انتهى/