روحاني: سنركع أمريكا ونصدر نفطنا بالقوة

وأفادت وكالة مهر للأنباء إن الرئيس الايراني حسن روحاني صرح في كلمة له اليوم الثلاثاء خلال المهرجان الوطني الثلاثين لتكريم العمال النموذجيين في البلادإن إيران تمر حالياً بظروف خاصة فهي تتعرض لعقوبات ظالمة وغير قانونية من جانب اميركا تشكل ضغوط مباشرة على الشعب ولاسيما العمال وفئات الدخل المحدود والمتوسط.

هدف امريكا الأول خفض الدخل الإيراني من العملات

وأردف الرئيس روحاني إن على الجميع في إيران من الجهات الرسمية إلى العمال إلى مختلف فئات الشعب المنتجة الاحساس بثقل المسؤولية المترتب على الجميع، مبيناً إن الهدف الاول الذي يسعى اليه الاميركيون من وراء العقوبات الظالمة الاخيرة هو خفض عوائد إيران من العملة الصعبة، وأهم مصادر إيران للعملة الصعبة هي بيع النفط والمكثفات الغازية وبعض الصناعات المتعلقة بانتاج النفط.

ونوه روحاني إلى أهمية الحفاظ على الحفاظ على قيمة العملة الوطنية، مبيناً إن الطريق الى ذلك يمكن في خفض الطلب على العملة الصعبة و العمل على زيادة كمية العملة الصعبة في البلاد.

المضي قدماً في الاكتفاء الذاتي

ودعا روحاني الشعب الايراني إلى تقليص الطلب على العملة الصعبة، والسعي لتحقيق ذلك من خلال زيادة الانتاج وتطويره والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي وبالتالي زيادة الصادرات وخفض الواردات مما يوفر المزيد من العملة الصعبة للبلاد وبالتالي يعزز قيمة العملة الوطنية.

وبين الرئيس روحاني الى إن إيران تمكنت من الوصول لمرحلة الاكتفاء الذاتي في العديد من المجالات ومنها انتاج القمح خلال الاعوام الاربعة الاخيرة فضلا عن الاكتفاء الذاتي بنسبة 95 بالمائة في مجال الادوية واكثر من 90 بالمائة في مجال التسليح.

3 مليار دولار فرق الوارادت والصادرات في إيران

وأوضح روحاني إن الفارق بين الصادرات والورادات في إيران حالياً 3 مليار دولار، مما يعني المضي قدماً نحو الاكتفاء الذاتي، مضيفاً إلى ان صادرات البلاد من السلع النفطية تبلغ الان اكثر من 40 مليار دولار ولو بذلنا بعض الجهد ورفعنا مستوى الجودة وقللنا الاستهلاك الداخلي فبامكاننا زيادة صادراتنا وان نستحوذ على اسواق في المنطقة والعالم ورفع حجم الصادرات الى 50 او 60 مليار دولار.

واعتبر رئيس الجمهورية ان هذا الامر يعد احد سبل مقارعة اميركا التي تسعى عبر فرض الضغوط لمنعنا من تصدير نفطنا وبالتالي خفض عوائدنا من العملة الصعبة بغية خلق عقبات امام تغيطة حاجاتنا في الداخل او الانتاج او توفير السلع الاساسية او استيراد بعض المنتوجات التي نحتاجها "اذن هذا هو احد سبل مواجهة اميركا وانتم ايها العمال في الخط الامامي لهذه الجبهة".

واشار الى القرار الاميركي الخاطئ الذي يرمي لتصفير صادرات النفط الايراني، مؤكدا القول اننا سوف لن نسمح بحدوث هذا الامر.

واكد باننا سنجعل العدو يركع امام ارادتنا واضاف، ان عمالنا وشبابنا الغيارى سوف لن يسمحوا بان تنتصر اميركا وسنقوم باركاع الحكومة الاميركية. /انتهى/.