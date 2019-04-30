ظريف يبعث رسالة إلى نظيره القطري

وافادت وكالة مهر للأنباء، عن صحيفة 'الراية' القطرية ان وزير الخارجية ظريف تطرق في الرسالة الى القضايا التي تهم البلدين اقليميا ودوليا والى العلاقات الثنائية مؤكدا على ضرورة تنميتها في جميع المجالات .

و قام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية' محمد علي سبحاني ' بتسليم الرسالة خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية ' سلطان بن سعد المريخي '.

وكان وزير الخارجية ' محمد جواد ظريف' قد شارك في الاجتماع الدولي الامني الذي عقد في الدوحة 15 ديسمبر 2018 والقى كلمته فيه.

كما زار رئيس مجلس الشورى الاسلامي ' علي لاريجاني ' الدوحة في 7 ابريل الحالي للمشاركة في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU). /انتهى/