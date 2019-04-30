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٣٠ أبريل ٢٠١٩ - ١٤:١٢

ظريف يبعث رسالة إلى نظيره القطري

ظريف يبعث رسالة إلى نظيره القطري

بعث وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية ' محمد جواد ظريف' رسالة الى نظيره القطري ' محمد بن عبد الرحمن ال ثاني' دعا فيها الى تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين.

وافادت وكالة مهر للأنباء، عن صحيفة 'الراية' القطرية ان وزير الخارجية ظريف تطرق في الرسالة الى القضايا التي تهم البلدين اقليميا ودوليا والى العلاقات الثنائية مؤكدا على ضرورة تنميتها في جميع المجالات .

و قام سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية' محمد علي سبحاني ' بتسليم الرسالة خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية ' سلطان بن سعد المريخي '.

وكان وزير الخارجية ' محمد جواد ظريف' قد شارك في الاجتماع الدولي الامني الذي عقد في الدوحة 15 ديسمبر 2018 والقى كلمته فيه.

كما زار رئيس مجلس الشورى الاسلامي ' علي لاريجاني ' الدوحة في 7 ابريل الحالي للمشاركة في مؤتمر الإتحاد البرلماني الدولي (IPU). /انتهى/

رمز الخبر 1894185

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