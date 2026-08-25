إيران وعُمان يتفقان على إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسلطنة عُمان، في بيان مشترك، عن إجراء مشاورات بشأن إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت في مضيق هرمز، وتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

وأفاد البيان بأن وزير الخارجية العُماني، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيد، التقى بنظيره الإيراني، السيد عباس عراقجي، خلال زيارة عمل إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبحثا قضايا متعلقة بمضيق هرمز.

وركزت المشاورات بين الجانبين على أهمية استئناف الملاحة الآمنة في مضيق هرمز مع الحفاظ على سيادة البلدين وحقوقهما السيادية.

في هذه المحادثات، ونظرًا للوضع الراهن في مضيق هرمز عقب الحرب الأخيرة وتداعياتها، ناقش الجانبان إطارًا مرحليًا يُمكن أن يُشكّل أساسًا عمليًا للنهوض بالمسائل وإعادة الملاحة في هذا الممر المائي الاستراتيجي إلى وضعها الآمن.

وبناءً على الإطار قيد المناقشة، أُدرج على جدول الأعمال إنشاء ممر ملاحي مشترك مؤقت عبر مضيق هرمز، فضلًا عن اتفاقية لتنفيذ مشروع مشترك لتطهير المضيق من الألغام.

كما تقرر استمرار المفاوضات الفنية بين إيران وسلطنة عُمان للتوصل إلى اتفاق بشأن ممر ملاحي دائم وإدارة مضيق هرمز مستقبلًا.

وفي هذا الإطار، نظر الجانبان أيضًا في إنشاء آلية لتبادل المعلومات، وإدارة حركة الملاحة البحرية، وتقديم الخدمات المتعلقة بالشحن والأمن.

وفي جزء آخر من البيان، أكدت إيران وسلطنة عُمان على أهمية إجراء حوارات مشتركة مع دول المنطقة والدول الساحلية المطلة على الخليج الفارسي.

كما أكد الجانبان على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي المعمول به واحترام الحقوق السيادية للدول الساحلية.