بقائي يرد على إعلان أمريكا الحرب الاقتصادية: لا حكومة شريفة تقبل بتطبيع البلطجة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان "بقائي" كتب، اليوم الثلاثاء، في تدوينة له عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بشأن الإجراء العدائي الامريكي الجديد ضد إيران، ما يلي:

"أعلنت أمريكا أن يوم المصير الاقتصادي لإيران قد حان.

أولئك الذين يفضلون الظهور بمظهر الراضخين دون شروط لهذا الإجراء غير القانوني، قد يقولون: لا بأس.

لكن تمهلوا. في الواقع، هناك مشكلة كبيرة في هذا الامر!

عندما يعلن متنمر أن على جميع البنوك، والمؤسسات الاقتصادية، والموانئ، والمطارات، والحكومات، أن تختار بين الانصياع لأهواء واشنطن أو مواجهة الانتقام الأمريكي، فإن الأمر لم يعد مقتصراً على إيران فحسب.

هذا الوضع يشكل تهديداً لأساسيات قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، أي احترام المساواة في السيادة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.

فلا حكومة شريفة تُعتبر سيادتها ومصالحها الوطنية ثمينة، يمكنها أن تقبل بتطبيع هذا الانتهاك الجسيم للقانون وهذه البلطجة المنهجية.

بالطبع، كندا من بين الدول التي بدأت تذوق طعم الواقع لهذه البلطجة الأمريكية تحت غطاء التفاوض شيئاً فشيئاً..."