وزير نفط العراق: العراق يحترم اتفاق اوبك ولن يتخذ قرارا فرديا

وقال وزير النفط ثامر عباس الغضبان، في تصريح صحفي صدر عقب وصوله الدوحة، إن العراق يحترم اتفاق خفض الانتاج ويلتزم به الى ابعد من ذلك، لانه بهدف الى أعادة التوازن الى السوق النفطية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماضية تذبذباً وتراجعاً كبيراً في الأسعار، مشيداً بالاتفاق الذي ادى الى إيقاف تدهور اسعار النفط وإعادة الثقة للسوق العالمية ودعم اسعار النفط الى اكثر من 70 دولارا للبرميل بعد ان تراجعت الى دون الأربعين دولاراً.

وأكد الغضبان ان العراق لايتخذ قرارا فردياً بزيادة الانتاج لتعويض النقص في الإمدادات النفطية مهما كانت الاسباب، لانه يحترم القرار الجماعي للمنظمة التي تسعى الى تعزيز وحدتها وقوتها وتماسكها في الاسواق العالمية وتعمل على استقرار الاسواق النفطية العالمية والحصول على اسعار منصفة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء .



واختتم الغضبان ان المنتجين في منظمة اوبك والمتحالفين معها من خارجها هم وحدهم من يتاخذ قرار الزيادة او خفض الانتاج وفق دراسة ومراجعة معمقة لواقع الحاجة الفعلية للسوق العالمية والظروف والتحديات المحيطة بها ، وان اللجنة الوزارية للمراقبة سوف تعقد اجتماعها في الرياض بتاريخ 19 من أيار الجاري بمشاركة العراق لبحث اوضاع السوق والاستماع الى تقرير اللجنة من اجل رفع التوصيات اللازمة الى الاجتماع الوزاري الذي يعقد في فيينا خلال شهر حزيران لاتخاذ القرار المناسب .