  1. السياسة
٥ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٥٤

لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة

لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة

طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن أن تتخلى عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة.

                

رمز الخبر 1894324

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • 4 + 7 =

    توب تن

    مقابلات

    الرأي