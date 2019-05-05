https://ar.mehrnews.com/news/1894324/ ٥ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٥٤ رمز الخبر 1894324 السياسة السياسة ٥ مايو ٢٠١٩ - ١٩:٥٤ لافروف: ندعو واشنطن إلى التخلي عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن أن تتخلى عن خطط للإطاحة بالرئيس الفنزويلي بالقوة. رمز الخبر 1894324 سمات سيرغي لافروف روسيا فنزويلا مطالب مرتبط لافروف لبومبيو: تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا وتهديد قيادتها انتهاك صارخ للقانون الدولي انطلاق جولة جديدة من محادثات أستانا حول سوريا الخارجية الروسية تحذر من مساع لإفشال مسار أستانا للتسوية السورية السيسي يدعو إلى تحرك عاجل لوقف التصعيد في ليبيا
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