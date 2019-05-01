لافروف لبومبيو: تدخل واشنطن في شؤون فنزويلا وتهديد قيادتها انتهاك صارخ للقانون الدولي

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: "أشير (خلال الاتصال) إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج... الشعب الفنزويلي وحده له الحق في تقرير مصيره، والذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، وهو ما طالبت به حكومتها منذ فترة طويلة.. إن التأثير الخارجي المدمر، وعلى الأخص القوة الخارجية، لا يمتان بأي صلة للعملية الديمقراطية".

وذكرت الوزارة أن الاتصال الذي جاء بناء على طلب الجانب الأمريكي، ركز على الوضع في فنزويلا، بعدما سعت المعارضة، بدعم واضح من الولايات المتحدة، للاستيلاء على السلطة.

المصدر: إنترفاكس