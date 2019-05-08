الكرملين: قرار طهران بشأن الاتفاق النووي جاء نتيجة الخطوات المتهورة لواشنطن

وقال بسكوف إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، كان قد نبه باستمرار إلى الخطوات المتهورة للولايات المتحدة تجاه إيران.

وأضاف بسكوف في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: "نرى أن هذه التبعات بدأت تحدث"، مشيرا إلى أن "الوضع خطر، وبدون شك، هذا بسبب قرارات واشنطن السابقة".

وأوضح المتحدث الرئاسي أن روسيا ستعمل مع الشركاء الأوروبيين على الحفاظ على استمرارية الصفقة النووية الإيرانية.

وأعلن بيسكوف: "على حد علمي، فإن هناك رسالة من الرئيس روحاني ستسلم اليوم​​​ (للقيادة الروسية). وعموما أنتم تعلمون أن الرئيس بوتين تحدث أكثر من مرة عن الالتزام بخطة العمل الشاملة، وأهميتها وعدم وجود بديل لها في الوقت الراهن".

المصدر: نوفوستي