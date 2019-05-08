  1. السياسة
٨ مايو ٢٠١٩ - ١٦:١٧

أول تعليق أوروبي على القرارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي

أول تعليق أوروبي على القرارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي

قال الاتحاد الأوروبي أنه يتابع "بقلق القرارات الإيرانية بشأن الاتفاق النووي ونقيم تداعياتها مع أعضاء اللجنة المشتركة"، على حد تعبيره.

وتابع الاتحاد الأوروبي "ما زلنا ملتزمين بشكل كامل بخطة العمل المشتركة والشاملة مع إيران والتي تهدف إلى تعزيز أمن المنطقة والحد من الانتشار النووي"، على حد قوله.

هذا وتشتكي ايران عدم وفاء بالوفاء بالتزاماتهم في الاتفاق النووي وخاصة في القطاعين المالي والمصرفي، وموقفهم الضعيف جدا ورضوخهم أمام الادارة الامريكية التي انسحبت من الاتفاق النووي وأعادت الحظر على ايران وفرضت عقوبات على التعامل المصرفي والنفطي مع ايران.

يذكر ان الرئيس الایراني حسن روحاني أبلغ اليوم رسميا رؤساء مجموعة 4+1 ( الصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا + ألمانيا)، بتعليق ايران بعض تعهداتها في اطار الاتفاق النووي، وذلك عبر خطابات وجهت لسفراء الدول الخمس في طهران.

وسلم مساعد وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، سفراء دول 4+1 في طهران الخطابات الرسمية، بعد دعوتهم رسميا للوزارة صباح اليوم الاربعاء.

رمز الخبر 1894443

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