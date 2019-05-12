النجباء وانصار الله تدرسان تطورات الاوضاع والتهديدات الامريكية

أفاد ت وكالة مهر للأنباء أن ممثل حركة انصار الله اليمنية في العراق زار مكتب المجلس السياسي للمقاومة الاسلامية حركة النجباء والتقى مع رئيس المجلس واعضائه.

وتباحث الطرفان تطورات الاوضاع في المنطقة والتهديدات الامريكية، كما تطرقوا الى سبل دعم الشعب اليمني.

ورحب الشیخ علي الاسدي بالسيد محمد القبلي، كما استنكر جرائم الكيان السعودي الوحشية وأكد على دعم النجباء الكامل للاخوة اليمنيين خاصة على الصعيد الاعلامي.

وأكد على ضرورة ايصال معانات الشعب اليمني عبر عقد مؤتمرات وندوات وكذلك مفاصل الحركة المرئية والمكتوبة للعالم.

من جانبه أعرب القبلي عن شكره وتقديره لتضامن المقاومة الاسلامية حركة النجباء مع الشعب اليمني وحركة انصار الله، مؤكدا ضرورة تعميق العلاقات بين الجانبين./انتهى/