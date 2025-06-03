القضية الفلسطينية متجذرة في عروق أبناء اليمن ونضالنا ليس مغامرة

وكالة مهر للأنباء، القسم الدولي، الناز رحمت نجاد: أطلق السيد حسين بدر الدين الحوثي انتفاضة "المسيرة القرآنية" تحت شعار "صرخة" في مطلع عام 2001، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك. استلهمت هذه الانتفاضة من بيان الإمام الخميني (رض) الذي دعا فيه الأمة إلى مواجهة الأعداء ودعم القضية الفلسطينية.

يُعد التجرد من أعداء الله أهم مبادئ حركة "المسيرة القرآنية"، والتي يمكن رؤية جذورها في الآية الكريمة "يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء ومن يتولهم منكم فإنه منهم".

تعود روح السعي إلى التجرد من أعداء الله، وخاصة اليهود والنصارى، إلى ثقافة الشعب اليمني؛ شعبٌ ترسخت فيه ثقافة الجهاد، وكلما اقترب من مواجهة الطاغية الأكبر، أمريكا والكيان الصهيوني، ازداد شوقه للقتال والشهادة.

إن الرغبة في الجهاد في سبيل الله، والإيمان الراسخ بأن أمريكا والكيان الصهيوني عدوان، عقيدةٌ سائدةٌ بين أبناء الشعب اليمني، وكلما اقترب من قتال اليهود والنصارى، ازداد شوقه لمواجهتهم.

وفي هذا الصدد، تحدثنا مع أحمد الإمام، الممثل الثقافي الخاص لحركة أنصار الله اليمنية في إيران، وفيما يلي تفاصيل ذلك:

لماذا يُعتبر الخنجر اليمني (الجنبية) تراثًا أصيلًا لليمنيين ويفخرون به؟ إلى أي طبقة ينتمي هذا الخنجر؟ إلى العسكريين؟ إلى الأغنياء أم الفقراء؟

الجنبية جزء من الثقافة اليمنية، وتعود هذه الثقافة إلى عصور قديمة. بعض الروايات تُشير إلى أن الجنبية موجودة منذ 3000 عام، أي قبل ميلاد المسيح. يُسمح لجميع اليمنيين بارتداء الجنبية، ويشتهر اليمنيون بجنبيتهم. على سبيل المثال، بعد الإسلام، يُعتبر الجنبية جزءًا من السلاح اليمني، سلاحًا يدل على امتلاكهم للسلاح. بعض القبائل اليمنية لا تقتصر على الجنبية فحسب، بل تحمل أيضًا أسلحة أوتوماتيكية وبنادق وأسلحة متطورة. بشكل عام الجنبية ملك لجميع الشعب اليمني، أي أن الجنبية ليست حكراً على الشيوخ أو القبائل أو الجيش، بل يجوز لجميع الشعب اليمني ارتداء الجنبية كجزء من الثقافة اليمنية.

يُعتبر استخدام الخنجر اليمني بين اليمنيين زينةً أساسيةً لكل يمني، وهو جائزٌ لجميع اليمنيين، أي أن ثقافة استخدامه سائدة، وحمله لا يُعدّ جريمةً، ومن يرتدي الجنبية لم يرتكب جريمة. يستخدم معظم اليمنيين الجنبية للزينة أكثر، فحمل الجنبية يدل على الانتماء إلى قبيلةٍ كريمة، وفي الوقت نفسه، تُستخدم كسلاحٍ عند الحاجة.

يحاول إعلام العدو تصوير انتفاضة الشعب اليمني في 21 سبتمبر على أنها انقلاب وليست ثورة. هل تعتقد أن هذه الانتفاضة انقلاب أم ثورة؟

إعلام العدو معروف بنشره للشبهات والشائعات. من المهم أن ننظر إلى انتفاضة الشعب اليمني بعيون الشعب اليمني، هل كانت ثورة أم انقلابًا؟ بصفتي أحد أبناء الشعب اليمني، أقول إن انتفاضة الشعب اليمني في 21 سبتمبر ليست انقلابًا، بل ثورة شعبية ضد الظلم والفساد والجريمة. 21 سبتمبر كانت ثورة حقيقية حققت مطالبنا كشعب يمني، ورأينا ثمارها. اليمن بعد ثورته الشعبية، خرج اليمن من هيمنة وسيطرة الولايات المتحدة والسعودية. لذلك، لا يهمنا ما يقوله إعلام العدو وإعلام السعودية عن ثورتنا؛ لا يهمنا كيف يصنفونها أو ما يطلقون عليها. نحن، كشعب يمني، نؤمن بأن 21 سبتمبر ثورة حققت مطالبنا ورأينا ثمارها بأم أعيننا. ثورة الشعب اليمني ثورةٌ انطلقت من قلوب الشعب، وشهدها كل أبناء الشعب اليمني. يوم الاثنين 2021، مع انطلاق الثورة اليمنية، خرج الشعب اليمني أجمع إلى شوارع صنعاء لتخفيف الضغط ورفض تقسيم اليمن. لقد لبت الثورة اليمنية مطالب الشعب اليمني، ورأينا ثمارها.

متى بدأت حركة أنصار الله بالظهور في المجتمع اليمني؟ ما هو موقف هذه الحركة منذ البداية؟ من أين جاء شعارهم، وتحت قيادة من سُمع لأول مرة؟

يتمتع الشعب اليمني عمومًا بهوية إيمانية؛ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الإيمان يماني والحكمة يمانية". وقضية أنصار الله هي هداية إلهية من الله عز وجل قبل 1400 عام: "يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله". وقد استجاب الشعب اليمني لدعوة الله عز وجل منذ البداية، منذ عهد الإيمان على يد الإمام علي عليه السلام.

بعد أن انتشرت الثقافة الباطلة والمعتقدات الباطلة في اليمن، برز السيد القائد، السيد حسين بدر الدين الحوثي، قائدًا أعادنا إلى الحركة والمنهج القرآني المستمد من حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يأتِ السيد الشهيد القائد بجديد! بل أحيا ما كان موجودًا في ثقافتنا الإيمانية نحن اليمنيين. قال السيد القائد: "لا نقدم إلا ما هو موجود". فعلى سبيل المثال، عندما بدأ العدو الأمريكي بتنفيذ مخططه الاستعماري لاستهداف الأمة مع مطلع الألفية الجديدة، كان استهداف أبراج نيويورك بداية شرارة الحركة القرآنية. بدأ المسار القرآني يتحرك عندما كانت أمريكا تحاول تضليل الأمة في أفغانستان ودفعها نحو الانحراف.

أطلق السيد قائد هذه الحركة القرآنية مطلع عام ٢٠٠١، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، تحت شعار "صرخة". وتضمنت هذه الحركة أنشطة متنوعة. أساس الحركة القرآنية المشار إليها هو "القدس الأعظم"، أي الجهاد في سبيل الله، والحركة من أجل نصر الله تعالى وقضية فلسطين. استلهمت هذه الحركة من خطاب الإمام الخميني (رحمه الله) الذي دعا فيه الأمة إلى مواجهة الأعداء وانتصار قضية فلسطين.

في هذه الحركة القرآنية، ركز الشهيد القائد على عدة مبادئ. أولها وأهمها مبدأ البراءة من أعداء الله تعالى. أمرنا الله في القرآن الكريم بالاستعاذة من أعدائه، وأمرنا بعدم اتخاذ اليهود والنصارى أولياء: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاءَ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ﴾. في هذه الآية، يتحدث الله تعالى عن الاستعاذة من أعداء الله، ويتخذ من النبي إبراهيم (عليه السلام) قدوة لنا. أطلق القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي حركة أنصار الله القرآنية بشعار التحرر من أعداء الله، وهو: "الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام". وقد رافق هذا الشعار أشعارٌ، واستُخدم لتوعية الأمة.

قال القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي في بداية مسيرة أنصار الله أن هدف مسيرتنا قرآني، هدفه توعية الأمة بخطر اليهود والنصارى، وإرجاع الناس إلى القرآن الكريم وتذكيرهم بثقافة القرآن الكريم. بدأ حركة أنصار الله بهذا الشعار، ورافقها التوعية ومسار المقاطعة، مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية. كان ذلك في بداية عام 2000. وكان أول مكان هو الجامع الكبير بصنعاء. كان القائد الشهيد حسين بدر الدين الحوثي رضي الله عنه يرسل المجاهدين إلى الجامع الكبير ليعلنوا براءتهم من أعداء الله، وكان هذا أول مكان لمواجهة اليهود والنصارى.

يُقلّل إعلام العدو من استخدام مصطلح "أنصار الله"، ويحاول استخدام الحوثيين أكثر. ما سبب هذا الإجراء؟

لقب "الحوثي" يعود إلى قائدنا، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، والشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي، في منطقة عمران باليمن. باستخدام هذا المصطلح، يُريدون حصر حركة أنصار الله في اليمن في منطقة محددة من اليمن. في الواقع، استخدام لقب "أنصار الله" هو الأصح، لأن حركة أنصار الله حركة قرآنية ووطنية.

يتهم العدو إيران بالتدخل في الشؤون اليمنية. هل تتدخل إيران في الشؤون اليمنية أم أنها مُستوحاة من الثورة الإيرانية فحسب؟

العلاقة بين اليمن وإيران قائمة على أخوة الإيمان، وعلاقتنا مع إخواننا في إيران قائمة على هذا: "إنما المؤمنون إخوة". وعلاقتنا مع إخواننا في إيران، ومع الشعب الإيراني، ومع الحكومة الإيرانية قائمة على هذا الاساس الايماني لا يوجد ما يدل على أننا، نحن اليمنيين وإخواننا في إيران، لا نؤمن بهذه القضية، وهذا بعيد كل البعد عن الحقيقة.

الثورة اليمنية ليست تابعة، بل ثورة مستقلة تخص الشعب اليمني. قرارنا يمني، وشعار ثورتنا "لا للوصاية". في الوقت نفسه، لا نخفي شيئًا عن علاقتنا بإيران. ما يجري في اليمن هو ثورة الشعب اليمني. لا يوجد شهداء إيرانيون في الثورة الشعبية اليمنية. هل أرسل الجيش الإيراني قوات إلى اليمن؟ لا، لا يوجد. من يقول إننا تابعون لإيران وأنها تتدخل في شؤوننا هم في الحقيقة تابعون للسعودية وأمريكا والإمارات؛ من جلب الغزاة إلى اليمن. المناطق الشمالية، المناطق الحرة، المناطق غير المحتلة، لا تشمل سوى الشعب اليمني. المناطق المحتلة مليئة بالمرتزقة من السعودية والأتباع الأجانب. الحركة القرآنية لثورة الشعب اليمني يمنية خالصة، وقرارها يمنيّ خالص، وتفاعلنا مع الشعب الإيراني والإخوة في إيران كان دائمًا قائمًا على أخوة الإيمان. وقد أكد القائد ذلك، وقال إنه ليس لدينا ما نخجل منه. نحن مستعدون لمعاملة جميع المسلمين على أساس أخوة الإيمان والثقة. غزة شاهدة على إيماننا ودفاعنا عنه. جميع ادعاءات العدو مغالطات.

ما سرّ قوة أنصار الله اليمنيين وهزيمتهم للعدو الأمريكي الصهيوني؟ إلى أي مدى سيدافع اليمن عن الشعب الفلسطيني؟

بعد السابع من أكتوبر، استجبنا لدعوة الله تعالى في نصرة فلسطين، القائلة: "استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم". يكمن سرّ قوة أنصار الله اليمنيين في قيادتهم. لأنصار الله قيادة حكيمة تدعو الشعب اليمني إلى القرآن الكريم وتهديهم بهديه. لقد انبثق إيمان أنصار الله وحركتهم القرآنية من القرآن الكريم. يتساءل البعض كيف للشعب اليمني أن يكون منتفضا إلى هذه الدرجة؟ كيف ينتفض هكذا؟ لماذا يُضحي؟ يا إخوان، هذه ليست مغامرة ولا حسابات. الشعب اليمني لا يملك الحسابات المادية الموجودة في معظم الدول. حساب الشعب اليمني هو الإيمان. ما يفعله الشعب اليمني هو تلبية نداء الله سبحانه وتعالى، وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى الذي أمر بالجهاد، ومواجهة الظالمين، ونصرة المظلومين. استجاب أنصار الله لدعوة الله سبحانه وتعالى، وتوكلوا على الله، وتمسكوا بدوافع النصر وأهل البيت عليهم السلام. يقول الله في كتابه: ﴿وَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمْ الْغَالِبُونَ﴾. وبفضل تمسكهم بالله والرسول (ص) وأهل البيت (ع) حصل أنصار الله على هذه القوة، وبفضل الله تعالى أصبحوا قادرين على مواجهة كل قوى الطغيان على الأرض.

فيما يتعلق بدعم الشعب اليمني لفلسطين، لا بد من القول إن قضية فلسطين راسخة في وجدان كل أبناء اليمن. قضية فلسطين قضية جوهرية. إن دعم الإخوة الفلسطينيين واجب ديني واستجابة لدعوة الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن نتخلى عن هذا الواجب إلا يإذن الله تعالى، وتتحرر فلسطين من براثن المحتلين. هذا ما أكده السيد قائد حفظه الله. يخرج الشعب اليمني كل جمعة نصرةً للشعب الفلسطيني، ويجتاح الشوارع ويهتف "غزة ليست وحدها"، وسيواصل هذه المظاهرات ودعم الشعب الفلسطيني حتى تتحرر فلسطين كاملةً بفضل الله سبحانه وتعالى.

دعم فلسطين إيمانٌ راسخ. الشعب اليمني يؤمن بالله ويستجيب له. سر قوة الشعب اليمني وأنصار الله في الاستجابة لله. من يهتدي يتحرك نحو فلسطين ليستعيدها من المحتلين، أمريكا وإسرائيل.

ما هي خطط حركة أنصار الله لتعزيز "نمط الحياة المقاوم" بين جيل الشباب في اليمن والعالم الإسلامي؟

القرآن الكريم زاخر بالمبادئ والقيم والأخلاق التي نسعى إلى تطبيقها في الأمة والمجتمع. مواضيعه وقضاياه شاملة بحيث يستفيد منها جميع المسلمين وجميع شرائح المجتمع الإسلامي، وخاصة الشباب. تثقيف الشباب في اليمن أولوية.

الحرب الناعمة تستهدف الشباب وتعرضهم لثقافة زائفة ومضللة، ولذلك نسعى لتعريفهم بالقرآن الكريم حتى لا يصبحوا أدوات في أيدي اليهود والنصارى. نسعى لحماية هؤلاء الشباب حتى يتحلو بالأخلاق القرآنية ويطبقوا النموذج القرآني عمليًا، سياسيًا وإعلاميًا وعسكريًا.

في اليمن، تُقام دورات صيفية في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وهي بالغة الأهمية تُعنى بتربية الإنسان من الطفولة إلى الرشد. وإلى جانب الجوانب الإيمانية، تتضمن هذه الدورات برامج تُعنى بحماية الشباب ثقافيًا وروحيًا، حتى لا يقعوا في فخ الحرب الناعمة والفساد الأخلاقي. وإلى جانب الدورات التربوية، تُقام أيضًا دورات علمية تُمكّن الشباب من اكتساب الخبرات العسكرية والمهنية والإدارية والإنتاجية، وغيرها من التخصصات. ويُولى الشباب اهتمامًا بالغًا في الجانبين التربوي والعلمي.

حدثنا عن مكانة المرأة في اليمن.

المرأة أساس خلق الله، أساس بناء البشرية والأسرة. إن دور المرأة في الإسلام عظيم ، وقد قدّم الله تعالى في القرآن الكريم نماذج مشرفة للنساء، مثل هاجر (عليها السلام) زوجة فرعون، وفاطمة الزهراء (عليها السلام)، وخديجة (عليها السلام). لذا، يُعدّ دور المرأة في الإسلام بشكل عام دورًا بالغ الأهمية.

في اليمن، نحاول تذكير نسائنا بالنماذج القرآنية للمرأة، ونُعلّمهنّ أن تكون السيدة فاطمة الزهراء (عليها السلام) قدوتهنّ في أنشطتهنّ، في رعاية المنزل، وفي حثّ أزواجهنّ على طاعة الله، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل الله سبحانه وتعالى، وللمؤمنين والمؤمنات.

للنساء أنشطةٌ عديدة، فمعظم أنشطتهنّ، على سبيل المثال، مُكرّس لتربية الجيل القادم والأسرة. يؤمن اليمنيون بأن المرأة هي أساسًا سند الرجل، لا بديل عنه، وأنّها تُشارك أيضًا في مهام إدارية أخرى.

لماذا يُعدّ اليمن، رغم فقره وحصاره وحربه التي استمرت تسع سنوات، الطرف العربي الوحيد الذي يواجه إسرائيل عسكريًا؟ هل يعود ذلك إلى هويته الحضارية الفريدة أم إلى البنية الفكرية لأنصار الله؟

تعود هذه الروح إلى ثقافة الشعب اليمني؛ شعبٌ تجذرت فيه ثقافة الجهاد، وكلما اقتربنا من مواجهة الطاغية الأكبر، أمريكا والكيان الصهيوني، ازداد شوقنا للقتال والشهادة. وبشكل عام، يسود بين أبناء الشعب اليمني رغبةٌ في الجهاد في سبيل الله، وإيمانٌ راسخٌ بأن أمريكا وإسرائيل عدوان، كما قال تعالى: {لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِینَ آمَنُوا الْیَهُودَ وَالَّذِینَ أَشْرَکُوا. وكلما اقتربنا من قتال اليهود والنصارى، ازدادت رغبتنا في مواجهةٍ أقوى وأشدّ معهم. هذا ما نراه في أبناء الشعب اليمني. نؤمن بأن الجهاد فرضٌ على كل مسلم، وكلما اقتربنا من مواجهة العدو الحقيقي، ازدادت رغبتنا.

كيف تُقيّم دور الإعلام الإيراني في نقل حقيقة الحرب اليمنية؟ ما هي انتقاداتكم أو اقتراحاتكم في هذا الصدد؟

إيران رائدة في هذا المجال، وأعتقد أنها كانت حاضرة في الأخبار منذ البداية، منذ بداية الأحداث في اليمن؛ مثل قناة العالم التي نسمع عنها ونراها منذ زمن طويل بفضل لغتها العربية. دعم إيران الأخوي لليمن إعلاميًا هو دعم متقدم، لكنه لم يصل إلى المستوى المطلوب.

نشهد الآن أن اليمن قد تعرّض لحرب من قِبل جميع الطغاة؛ جميع طغاة الأرض يقاتلون ضد اليمن. اليمن مُظلوم إعلاميًا ويحتاج إلى حراك إعلامي كبير ودعم إعلامي كبير يصل إلى مستوى عالٍ جدًا. هناك نقاط ضعف وقصور كثيرة في تغطية الأحداث في اليمن. أولًا، فيما يتعلق بتغطية خطابات قائد أنصار الله، حفظه الله، نرى نوعًا من القصور. على سبيل المثال، يجب بث دروس رمضان، ودروس ذي الحجة، والدروس اليومية، والدروس الأسبوعية على جميع الشبكات. ومن القضايا الأخرى انعكاس المظاهرات والتأييد الشعبي لفلسطين. نحن بحاجة إلى إظهار وتعزيز التعاون والعلاقات الإعلامية بين اليمن وإيران. وسنسعى جاهدين، بتوفيق الله تعالى، لتحقيق هذا الهدف؛ لتكون العلاقات بين الإعلام الإيراني واليمني قوية ومتينة، وتلعب دورًا في نقل الحقيقة للأمة، حول خطابات السيد القائد، وأنشطة الشعب اليمني في دعم قضية فلسطين، من المظاهرات إلى قضية العقوبات.

قضية مقاطعة الشعب اليمني لإسرائيل، ليست اقتصادية فحسب، بل ثقافية وسياسية أيضًا، والتي تتعلق بمواجهة أمريكا وإسرائيل في جميع المجالات، حتى على مستوى المفردات. الشعب اليمني رائد في مقاطعة اليهود والنصارى في جميع المجالات. لا يوجد أي انسجام بين الشعب اليمني وأي شيء يأتي من العدو، حتى اقتصاديًا.

نحن بحاجة إلى تعزيز العلاقات الإعلامية؛ من التلفزيون والقنوات الإعلامية إلى مواقع التواصل الاجتماعي. يجب أن يكون هناك تعاون كبير بين اليمن وإيران. أما فيما يتعلق بالسينما، فالإخوة الإيرانيون متقدمون جدًا في هذا المجال، أي أن إيران من الدول المتقدمة عالميًا في مجال إنتاج الأفلام والسينما.

نحن مستعدون للتعاون. على سبيل المثال، يمكننا تنظيم عدة اجتماعات مع المؤسسات المعنية. دعونا نحدد ما ترغبون في تخصيصه لكم. على سبيل المثال، نحن مستعدون لتوفير المواد. كما يمكننا بناء علاقات بين الإعلام الإيراني واليمني. تبادل الزيارات ليس عائقًا، نحن مستعدون لتنسيق الزيارات المتبادلة. أما في مجال الإعلام، فلنحدد من سيتوجه من هنا إلى اليمن ومن اليمن إلى هنا.

نشكر وكالة أنباءكم وجميع العاملين فيها بشكل عام على جهودهم في تقديم الدعم والاهتمام بقضايا الأمة ودعم القضية المركزية للأمة، وهي قضية فلسطين، وكذلك الدعم الإعلامي للشعب اليمني وجميع الأحرار. علينا تعزيز الإعلام وتقديم الثقافة والرأي العام للعالم في جميع المجالات، بما في ذلك الجانب السينمائي، بإذن الله تعالى. الحقيقة والمطلوب هو تعاوننا جميعًا.

في الوقت نفسه، سيُقدّر الله تعالى عملهم الجليل والعظيم. عملهم هدايةٌ في سبيل الله، ويسعون لكلمة الحق. إنهم يسعون لإظهار نور الله. يقول الله تعالى عن الأعداء إنهم يريدون إطفاء نور الله بأفواههم، ولكن الله مُتمّ نوره ولو كره المشركون. والله إن هؤلاء لصادقون. الإخوة في هذه الوكالة أو غيرها يسعون لإتمام نور الله بالجهاد في سبيل الله. عملهم عظيم. نشكرهم ونُقدّر جهودهم.