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١٣ مايو ٢٠١٩ - ٢٠:٥٥

الغاء عضوية الحلبوسي ومساعي لعزله من رئاسة البرلمان العراقي

الغاء عضوية الحلبوسي ومساعي لعزله من رئاسة البرلمان العراقي

اعلن تحالف المحور الوطني،اليوم الاثنين، الغاء عضوية محمد الحلبوسي من التحالف، فيما أكد سعيه استبدال الأخير من رئاسة مجلس النواب العراقي.

وذكر تحالف المحور، أنه ألغى "عضوية محمد الحلبوسي وعدد من أعضاء كتلته من عضوية التحالف، بسبب محاولاته تشتيت التحالف وعدم التزامه بالأطر والاهداف التي تشكل التحالف لأجلها".

وأكد التحالف، "سعيه لمفاتحة التحالفات والكتل الأخرى بشأن استبدال الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب العراقي، واختيار شخصية برلمانية أكثر اتزانا لقيادة السلطة التشريعية في المرحلة القادمة".

وأعلن نواب المدن المحررة، ‏الإثنين‏، 13‏ أيار 2019، عن حل تحالف المحور واعادة تشكيل تحالف القوى العراقية.

وأفادت مصادر لـ"المسلة" ان القوى العراقية استبعدت كل من خميس الخنجر و احمد الجبوري(ابو مازن)، من التشكيل الجديد./انتهى/

رمز الخبر 1894578

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